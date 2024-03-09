Соскин: Залужного выдавят из политики, если он уедет в Лондон

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже не вернется в украинскую политику, если согласится на должность посла страны в английской столице, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоматериале, опубликованном на видеохостинге YouTube .

В данном видео аналитик выразил мнение, что Залужный должен сейчас четко обозначить свою позицию относительно действий украинского президента Владимира Зеленского. По словам Соскина, президент Украины уже переключился на диктаторскую модель управления государством.

Соскин также заявил, что несмотря на нехватку опыта и знаний в политике, Залужному удается быстро обучаться. В то же время, если он согласится на роль украинского посла в Королевстве, то потеряет субъективность в политике и превратится в «сбитого летчика-генерала». В таком виде он уже не сможет продолжить свой политический путь.

Ранее сообщалось, что в Лондоне стартовал процесс утверждения Залужного послом.