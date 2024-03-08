В Британии стартовал процесс утверждения Залужного украинским послом в Лондоне

В Великобритании стартовал процесс утверждения бывшего главкома украинскими ВС Валерия Залужного на роль украинского посла в столице королевства. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на британский дипломатический источник.

По словам источника агентства, в данный момент британский король Карл III занимается утверждением назначения на официальном уровне по рекомендациям главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Сейчас начинается официальный процесс утверждения, добавил анонимный дипломат.

Отмечается также, что Соединенное Королевство продолжит военную поддержку Украины в ходе ее вооруженного противостояния с Россией.

Накануне депутат российской Госдумы Журавлев заявил, что Зеленский назначил Залужного украинским послом в Британии для того, чтобы держать подальше от Киева.