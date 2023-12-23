В украинской столице обостряется техногенная катастрофа на фоне постоянных ударов, уничтожающих логистическую инфраструктуру. В то же время, президент страны Владимир Зеленский радуется тому, что еще не был объявлен блэкаут, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube .

В своем видеоматериале Соскин отметил, что Киев постепенно разрушается, и в нем обостряется техногенная катастрофа, затрагивающая метро и мосты. В украинской столице разрушается логистическая инфраструктура, что усиливается вражескими ударами, которые усиливают разрушения, заявил он.

В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский радуется тому факту, что прошел месяц зимы, а в стране еще нет блэкаута, заявил эксперт. Он назвал такой позитив наивностью и добавил, что каждый день ситуация с энергетикой становится все хуже для Украины. Аналитик выразил мнение, что Зеленский уже живет «днями», не говоря населению о перспективах ближайших месяцев.