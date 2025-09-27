«Сотни тысяч неправомочных»: Трамп требует у Суда запрета на гражданство по рождению

Администрация Белого дома обратилась в Верховный суд США с апелляцией, оспаривающей решение нижестоящих инстанций, которые признали неконституционным указ Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению.

Как передает CNN, в документе подчеркивается, что отмена данной инициативы наносит ущерб приоритетным направлениям политики президента в области пограничной безопасности.

В тексте апелляции, направленной в высшую судебную инстанцию, утверждается, что решения судов низшей инстанции не имеют достаточных правовых оснований и, по сути, предоставляют гражданство сотням тысяч лиц, которые не должны на него претендовать. Указ, подписанный Трампом вскоре после инаугурации, был направлен на ужесточение миграционного законодательства. Он лишал права автоматического получения гражданства детей, рожденных в США у родителей, находящихся в стране нелегально, что, по заявлению администрации, должно было «восстановить подлинный смысл американского гражданства».

