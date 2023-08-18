Советник главы Крыма призвал не верить СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о фейковых СМС-оповещениях, предупреждающих о ложной тревоге на Крымском мосту.

Об этом он написал в своих соцсетях. Ранее в соцсетях жители полуострова начали сообщать о ложных уведомлениях, которые начали приходить на их мобильные номера.

«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщение якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк», – написал Крючков.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) регулярно предпринимает попытки запугать граждан РФ, жителей Крыма и приграничных территорий ложными СМС-уведомлениями об атаке или эвакуации. Власти регионов призывают жителей не верить ложной информации, а уточнять данные у официальных органов.

ЦИПСО запускали фейки по телевидению и радио. Кроме того, гражданам РФ поступают анонимные звонки, целью которых являются запугивание или мошенничество.