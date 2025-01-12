Советник Трампа заявил о ведении подготовки встречи с Путиным

По словам советника вновь избранного главы Белого дома по национальной безопасности Майка Уолца, команда Трампа разрабатывает подготовку к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал ABC .

Он уточнил, что на данный момент пока еще не определена точная структура встречи.

По мнению американского чиновника, в ближайшее время также может состояться телефонный разговор президентов обеих стран.

Он подчеркнул, что именно итоги разговора станут первым шагом к дальнейшим действиям.

Ранее политолог Светов назвал две страны, в которых могут встретиться Трамп и Путин.