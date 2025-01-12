Политолог Светов назвал две страны, в которых могут встретиться Трамп и Путин

Политолог Юрий Светов высказал мнение, что Швейцария не может стать площадкой для встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа из-за утраты нейтрального статуса страны в вопросах по Украине, сообщило интернет-издание «Абзац».

Предполагается, что на встрече лидеры могли бы обсудить способы завершения конфликта на Украине. Политолог Светов высказал мнение, что Швейцария — не самая подходящая кандидатура для того, чтобы стать местом встречи президентов. Страна оказывает помощь Киеву и поддержала санкции против России.

«Вряд ли встреча состоится здесь. Не исключаю, что переговоры пройдут в Словакии или Венгрии», — рассказал «Абзацу» политолог Светов.

По мнению политолога, для Венгрии и Словакии было бы важно, если переговоры прошли на их территориях. Эксперт предположил, что Кремль одобрил бы подобное решение. США также не стали бы возражать. Таким образом Дональд Трамп оказал бы поддержку Будапешту или Братиславе, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа для обсуждения ситуации на Украине.