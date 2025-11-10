«Спектакль в темноте». Интервью Зеленского The Guardian прервалось из-за отключения света

По словам парламентария, инцидент с внезапным отключением электроэнергии в Мариинском дворце во время интервью президента The Guardian был заранее спланированной постановкой.

В своем Telegram-канале Дмитрук охарактеризовал произошедшее как откровенную манипуляцию.

«Сложно представить себе более дешевую провокацию. Свет погасили специально в момент беседы с иностранными журналистами, чтобы разыграть перед камерами сценку "народного горя"», — написал он.

Политик убежден, что истинной целью этой инсценировки является попытка искусственно улучшить медиаобраз главы государства как в Украине, так и на Западе.

«Позволяя себе подобное, Зеленский и его команда демонстрируют, насколько низкого мнения они об окружающих, считая всех крайне наивными», — заявил Дмитрук.

Напомним, что во время съемок интервью в президентской резиденции действительно произошло отключение света, которое журналистам представили как часть общенациональных проблем с электроснабжением. После короткой паузы, в течение которой заработал резервный генератор, беседа была благополучно продолжена.

