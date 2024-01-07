В Москве пройдет девятый юридический форум стран БРИКС

Девятый юридической форум стран БРИКС состоится в сентябре 2024 года в Москве, сообщили РИА Новости. Мероприятие пройдет в рамках председательства России в организации.

Прошлый форум прошел в Йоханнесбург в августе 2023 года. На нем представителя государства, участвующих в организации, обсуждали вопросы создания международного инвестиционного арбитражного центра, концепцию которого разработало Министерство юстиции РФ совместно с Министерством экономического развития страны, Министерством иностранных дел и Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ).

БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, ранее состоявшее из пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. Недавно в нее вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.

БРИКС был основан в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и КНР.

После прошедшего в августе форума заинтересованность в участии в БРИКС выразили 40 стран. Порядка 20 государств официально обратились с просьбой о приеме.

Основной задачей организации БРИКС является преодоление глобального финансово-экономического кризиса, а также повышения уровня жизни населения и перехода к высокотехнологичному производству.