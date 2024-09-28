Spiegel охарактеризовал поведение Зеленского на встрече с Трампом как позорное

Журнал Spiegel охарактеризовал встречу Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке как позорную, указав на отсутствие химии между ними.

Обозреватель издания заметила, что совместное выступление выглядело напряженным и неудобным, демонстрируя полное отсутствие взаимопонимания между двумя чиновниками.

Она отметила, что было очевидно, как сложно Зеленскому находиться рядом с Трампом, особенно когда тот делился своими хорошими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины, по словам журналиста, пытался контролировать свои эмоции и выглядел напряженным, стараясь создать видимость спокойствия.

Также реплика Трампа о том, что «для танго нужны двое», казалась намеком на недостаточную активность украинской стороны в налаживании отношений.

Обозреватель заключила, что это неудачное выступление стало, вероятно, самым низким моментом визита Зеленского в США, при этом не было никаких значительных достижений.

В то время как Зеленский проводил встречи с международными лидерами, домой он вернется без ясных результатов.

Ранее в Госдуме назвали поездку Зеленского в США вмешательством в американские выборы.