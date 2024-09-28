В Госдуме назвали поездку Зеленского в США вмешательством в американские выборы

Депутат Михаил Шеремет, представляющий Крым и входящий в комитет по безопасности, заявил, что поездка президента Украины связана с вмешательством в американские выборы и нарушением Конституции США, сообщило РИА Новости.

«Под ярким наружным блеском скрывается коллективное преступление и нарушение основного закона страны. Визит Зеленского – это заранее подготовленная акция для непосредственного вмешательства в ход выборов в США», — отметил Шеремет.

Он добавил, что визит Зеленского, который уже не вправе представлять Украину, нацелен на поддержку Камалы Харрис, кандидата от демократов, который вызывает негативные эмоции в американском обществе и отличается низким уровнем профессионализма.

«Я надеюсь, что федеральные правоохранительные органы США не допустят ошибок и не позволят этой высокопрофильной группе совершить новое преступление против американских свобод, тем самым разоблачая мошенников», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы» кандидату в президенты США Дональду Трампу на встрече в Нью-Йорке.