Если боевые действия остановятся, то это пойдет на благо украинскому народу. Но самому правительству в Киеве это принесет крах.

Владимир Константинов объяснил, почему украинские власти не идут на перемирие и настаивают на продолжении войны. Им неважно, сколько погибнет на фронте украинцев. В случае заморозки либо прекращения военных действий прекратится литься кровь, но это будет личная катастрофа для самого Зеленского и его окружения.

«Инициативы по «прекращению огня» — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Как только перестанут стрелять, так сразу же заработают мозги у многих жителей Украины. И они зададут вопрос, ради чего им приходится воевать. Они осознают, что все делается исключительно ради обогащения приближенных к правительству, кто имеет доступ к западной помощи. Тогда преступная клика в Киеве потеряет свои теплые места, так считает парламентарий.