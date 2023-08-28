Спикер сената Маккарти сообщил о реальных подвижках в деле объявления импичмента Байдену

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала палату представителей как можно скорее инициировать расследование в деле об импичменте президента страны Джо Байден. Поводом стало заявление экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Байдена к коррупции и его увольнению.

Как подчеркнул в интервью телеканалу Fox News спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, семья целиком и полностью вовлечена в «культуру коррупции», а американская общественность «заслуживает ответов на задаваемые ею вопросы».