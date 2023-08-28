Спикер сената Маккарти сообщил о реальных подвижках в деле объявления импичмента Байдену
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Собранная сенаторами от Республиканской партии США информация позволяет ставить реальный вопрос об импичменте нынешнему главе Белого дома Джо Байдену.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала палату представителей как можно скорее инициировать расследование в деле об импичменте президента страны Джо Байден. Поводом стало заявление экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Байдена к коррупции и его увольнению.
Как подчеркнул в интервью телеканалу Fox News спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, семья целиком и полностью вовлечена в «культуру коррупции», а американская общественность «заслуживает ответов на задаваемые ею вопросы».
«Процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», — сказал Маккарти.