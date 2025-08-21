Потери украинской армии, достигшие 1,7 млн человек, стали катастрофой для страны и личным политическим приговором для Владимира Зеленского. Об этом в эксклюзивном комментарии для Life.ru заявил известный политолог и историк Армен Гаспарян. Он напомнил, что в начале года президент Украины говорил всего о 42 тыс. погибших за весь период конфликта, что уже тогда вызывало сомнения экспертов.

По словам эксперта, теперь же данные, подтвержденные официальными отчетами и полученные через хакерские атаки, обнажили шокирующий разрыв между пропагандистской картиной и реальным положением дел. Для украинского общества, годами находившегося в информационной «теплой ванне», эти цифры становятся жестоким откровением. Гаспарян отмечает, что люди привыкли к сравнительно небольшим, по официальной версии, потерям, сопоставимым с статистикой смертности от бытовых причин.

Он подчеркнул, что политические последствия для Зеленского могут быть фатальными. Если он планирует участвовать в будущих выборах, ему придется ответить за многократное занижение реальных потерь и годы систематического обмана. Общество вряд ли простит такое тотальное введение в заблуждение, особенно на фоне колоссальных человеческих жертв.

По мнению эксперта, раскрытие истинных масштабов потерь станет не только глубоким моральным ударом для украинского общества, но и точкой невозврата в политической карьере действующего президента. Правда о миллионах погибших навсегда останется темным шлейфом, который будет следовать за Зеленским, какое бы будущее его ни ждало.

