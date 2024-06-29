Sputnik: Молдавия собирается ввести визовый режим с Россией

Молдавские власти в настоящее время всерьез рассматривают вариант введения с Российской Федерацией визового режима. Как сообщает агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье», это может быть сделано до президентских выборов в стране, что пройдут предстоящей осенью, а после отменено.

При этом, еще не так давно в минувшем апреле глава МИД Молдавии Михай Пошпой уверял, что у республики, ввиду возможного зеркального ответа со стороны Москвы, нет планов по установке визового режима с Россией.

«Власти Молдовы хотят до президентских выборов ввести визовый режим с Россией», — говорится в сообщении агентства.

Стоит отметить, что в молдавском политикуме периодически возникают споры по данному вопросу международной политики. Так, депутат от правящей партии в Молдавии «Действие и солидарность» Оазу Нантой несколько раз грозился введением Кишиневом визового режима с РФ для так называемого обеспечения национальной безопасности страны.

При этом, ряд оппозиционных лидеров, среди которых Илан Шор, выступают резко против чего-то подобного, ситая, что введение виз только навредит республике.