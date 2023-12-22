«Срывает нам сделки по закупке оружия»: на Украине пожаловались на Россию
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Российские дипломаты регулярно срывают украинским импортерам сделки по приобретению вооружений, так считает глава компании «Украинская бронетехника».
Владислав Бельбас заявил, что РФ постоянно противостоит попыткам Киева приобретать оружие на мировом рынке. Она отслеживает все контакты украинской стороны и противодействует заключению контрактов. Его рассказ привела газета «Экономическая правда».
«В другом конце планеты мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», - привел он пример срыва одной из таких сделок.
Москва сумела надавить на продавца самолетов, и тот отказался от выполнения сделки. По словам Бельбаса, такой случай не единичен, подобные ему моменты происходят регулярно.