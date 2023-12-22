«Срывает нам сделки по закупке оружия»: на Украине пожаловались на Россию

Владислав Бельбас заявил, что РФ постоянно противостоит попыткам Киева приобретать оружие на мировом рынке. Она отслеживает все контакты украинской стороны и противодействует заключению контрактов. Его рассказ привела газета «Экономическая правда».

«В другом конце планеты мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», - привел он пример срыва одной из таких сделок.

Москва сумела надавить на продавца самолетов, и тот отказался от выполнения сделки. По словам Бельбаса, такой случай не единичен, подобные ему моменты происходят регулярно.