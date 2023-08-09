США бьет тревогу из-за потери ключевого союзника

ОАЭ все чаще отдают предпочтение сотрудничеству с РФ и КНР, что беспокоит власти США. Об этом сообщает американская газета The New York Times .

В газете отметили, что правитель ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян является ключевым для США союзникам. Несмотря на это, за 2023 год он 2 раза приезжал в РФ на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Более того, ВВС ОАЭ и КНР планируют впервые в истории провести совместные учения.

Автор статьи отметил, что чиновникам из Штатов, в свою очередь, не удалось убедить ОАЭ присоединиться к американскому внешнеполитическому курсу, подразумевающему введение ограничений против КНР и РФ.

В газете резюмировали, Эмираты наполняются российскими ресурсами и подпитывают интерес к недвижимости в Дубае. Растущие связи с конкурентами США и Индией говорят о повороте событий в сторону, в которой Соединенные Штаты перестанут доминировать.

Недавно советник правителя ОАЭ Анвар Гаргаш сообщил корреспондентам из The New York Times, что международный порядок стал более подвижным. В газете отметили, что в этом году советник был осторожнее в своих словах, ведь в прошлом он заявил, что «западная гегемония доживает последние дни».

Напряженность между Штатами и Эмиратами вышла на первый план при эскалации ситуации на Украине. Тогда ОАЭ ясно дали понять Штатам, что не дадут манипулировать своим временем, заключил автор статьи.