Иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в России из-за роста цен на топливо за рубежом

Пресс-служба Росавиации сообщила РИА Новости , что иностранные авиакомпании стали увеличивать объемы заправки (танкирования) в российских аэропортах. Причина — повышение цен на авиационное топливо за рубежом, из-за которого перевозчики стремятся сократить расходы на выполнение рейсов.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом в сложившейся ситуации остается обеспечение топливом в первую очередь российских самолетов, особенно в высокий летний сезон.

Как отметили в Росавиации, конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые государства уже столкнулись с дефицитом авиакеросина.

Ранее была названа точная дата повышения цен на электроэнергию в Тульской области.