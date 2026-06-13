Психолог раскрыл, как работать с начальником-манипулятором

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения, психолог Леонид Неровный в беседе с « Газетой.Ru » рассказал, как распознать манипуляции со стороны руководителя и правильно на них реагировать. По словам эксперта, если при общении с начальником возникают сильные эмоции — как позитивные, так и негативные, — это может свидетельствовать о скрытом психологическом воздействии с целью управления поведением и мыслями сотрудника в интересах манипулятора.

Неровный перечислил типичные признаки манипуляции: отсутствие четкой информации о задачах и ожиданиях, выход разговора за рамки делового стиля. Воздействие, по его словам, чаще всего направлено на базовые потребности и мотивы: чувство вины, страх, тщеславие, выгоду и неопределенность. Руководитель может прибегать к таким методам, если у него не хватает личного опыта или компетенций.

Психолог отметил, что самый эффективный способ противодействия — распознать манипуляцию. Он выделил три стратегии поведения. Активная: в ответ на воздействие применять контрприемы — например, манипулировать в ответ или прямо заявить, что манипуляция замечена. Пассивная: распознать воздействие, но не подавать вида и продолжать действовать в рамках своих обязанностей и текущих задач. Смешанная: дать понять, что манипуляция замечена, и в ненавязчивой, возможно шутливой форме предложить перейти к сути дела. В качестве примера Неровный привел фразу: «Да, в этом я тоже виноват, и чтобы не усугублять мою вину, давайте перейдем к делу».

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