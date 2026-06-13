Пресс-служба Центра знаний «Машук» сообщила ТАСС , что в День России стартовал проект «Сила образования — в людях», приуроченный к Году единства народов России. В рамках инициативы планируется собрать истории тысяч педагогов из всех регионов страны и создать единую педагогическую карту РФ.

Собеседник агентства пояснил, что проект под названием «Эффект „Машука“: сила образования — в людях» призван показать ценность ежедневной педагогической работы и подчеркнуть важность сохранения квалифицированных кадров в регионах. Миссия инициативы — вдохновить учителей оставаться в профессии, демонстрируя реальные примеры преданности делу. В рамках проекта будут собраны истории педагогов, прошедших обучение в «Машуке» и продолжающих работать в своих школах, сохраняя традиции качественного образования. Также планируется рассказать об инициативах, которые учителя реализуют в своих школах, и создать вдохновляющий контент для широкой аудитории.

Программный директор Центра знаний «Машук» Олег Ляшко отметил, что за время работы центра обучение прошли уже несколько тысяч педагогов из самых разных регионов. По его словам, учителя возвращаются в свои школы с новыми идеями, методиками и вдохновением, внедряют новые практики, вдохновляют коллег и запускают инициативы для учащихся. Ляшко подчеркнул, что проект, посвященный их историям, позволит показать обществу ценность каждодневного педагогического труда и подтвердить, что настоящая сила образования — в людях, которые остаются верны профессии.

Уникальность проекта, добавили в пресс-службе, заключается в создании единой педагогической карты России. Она покажет, как обучение в «Машуке» запускает цепочку позитивных изменений в самых разных регионах — от крупных городов до небольших сел. Каждая история станет точкой на интерактивной карте, где можно будет узнать о регионе и школе педагога, прочитать его историю и познакомиться с изменениями после обучения.

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