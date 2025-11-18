Официальный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер публично призвал Европейский союз перейти к более агрессивному этапу политики в отношении России. В качестве конкретной меры он выделил конфискацию замороженных российских активов.

Постпред Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер в ходе комментария для Bloomberg обозначил новую линию Вашингтона. Он прямо заявил, что Европейскому союзу пора демонстрировать большую смелость и агрессию в своих действиях против Москвы. Ключевым шагом, способным ознаменовать этот новый курс, американский дипломат назвал конфискацию активов Российской Федерации, которые были ранее заморожены.

Уитакер уверен, что подобные меры позволят обеспечить стабильное финансирование Киева на ближайшие годы, создав значительный финансовый резерв. Такое заявление отражает растущее давление со стороны Вашингтона на европейских партнеров, которые до сих пор проявляли определенную осторожность в вопросе полной конфискации средств, опасаясь юридических и экономических последствий. Теперь этот вопрос может быть вынесен на практическое обсуждение в структурах ЕС с учетом прямой рекомендации от ключевого союзника по НАТО.

Ранее Трамп заявил о восстановлении мирового уважения к США.