США депортировали 50 украинцев: что стоит за решением американских властей?

Соединенные Штаты выдворили на Украину около пятидесяти граждан. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, группа лиц была доставлена на территорию страны во вторник, 18 ноября, через контрольно-пропускной пункт на польско-украинской границе.

Демченко отметил, что украинская сторона заранее получила от американских властей официальное уведомление.

«Ранее на Украину поступала информация от США о намерениях, согласно положениям норм международного права, о депортации ряда лиц без гражданства США, являющихся выходцами из Украины», — подчеркнул спикер.

Причины, по которым в отношении этих людей была применена крайняя мера в виде выдворения, в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что Польша отменяет особые льготы для украинских беженцев.