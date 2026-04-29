«Цифровой аутизм»: почему подростки разучились завязывать дружбу в реальности

Подросток часами зависает в телефоне, бросает спорт, теряет сон и впадает в ярость при попытке отобрать гаджет. Многие родители списывают это на возраст и трудный характер. Но эксперты предупреждают: за таким поведением может скрываться настоящая зависимость, которая пока не внесена в официальные списки болезней, но уже разрушает жизни. И в группе особого риска — одинокие дети, пишет RuNews24.ru .

Главный критерий зависимости от соцсетей, как поясняет эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии изданию, — это не количество часов, проведенных в телефоне, а степень влияния на повседневную жизнь. Подросток может много сидеть в сети, но сохранять контроль над своим временем. Патология начинается там, где исчезает выбор.

Американские психиатры пока не внесли зависимость от соцсетей в список официальных диагнозов. Но ориентиром служат критерии игровой зависимости. Адаптируя их, можно выделить несколько тревожных признаков. Ребенок теряет контроль и не может самостоятельно ограничить время в сети, раздражаясь при попытке забрать гаджет. Хобби, спорт и живое общение уходят на второй план. Без доступа к соцсетям возникает сильная тревога, апатия, вплоть до панических атак или агрессии. Даже если из-за ночных переписок падает успеваемость и ухудшается сон, подросток не может остановиться. Он начинает врать о том, сколько времени провел в телефоне, или скрывать свои онлайн-активности.

Здоровое использование, напротив, предполагает, что соцсети — лишь один из многих инструментов для отдыха, который не мешает сну, учебе и живому общению.

Эксперт подчеркивает: одинокие подростки находятся в особой группе риска. Соцсеть для них становится обезболивающим, которое дает иллюзию близости, но не лечит причину боли. Поэтому профилактика должна идти в двух направлениях: работа с самим одиночеством и выстраивание здоровых цифровых привычек.

Самый важный шаг — помочь ребенку найти реальное сообщество по интересам: кружок, волонтерский проект, спортивную команду. Успех в реальном деле и признание сверстников дают чувство принадлежности и самоценности, которого соцсеть дать не может.

Вместо голых запретов, предупреждает Якубович, важно обучать цифровой гигиене. Запрет лишь усиливает конфликт и делает гаджет желанным плодом. Нужно научить подростка отличать пассивное потребление — бесконечный скроллинг ленты, вызывающий зависть и тоску, — от активного созидания и общения. А также проводить ревизию подписок, оставляя только те аккаунты, которые вдохновляют и учат.

Одиноким ребенок может чувствовать себя и в полной семье, если его не слышат. Родителям стоит выстроить доверительный диалог, где можно обсудить страх быть непринятым и то, что происходит в сети. Важно не осуждать соцсети, а искренне интересоваться тем, что ребенок там видит. Правило «без телефонов за столом и в спальне за час до сна» должно касаться и родителей. Это не наказание, а общая семейная ценность — время тишины и настоящего общения.

Если одиночество затянулось и перешло в депрессивное состояние, а зависимость стала явной, это не слабость характера, а болезнь. В таком случае необходима помощь клинического психолога или психиатра. Как резюмирует эксперт, гаджет — это не корень проблемы, а симптом и неудачная попытка ребенка справиться с душевной болью. Профилактика зависимости у одиноких детей — это не система запретов и наказаний, а кропотливая работа по переключению ребенка с виртуального костыля на крепкую опору из реальных увлечений, друзей и доверительных отношений в семье.

