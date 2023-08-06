Соединенные Штаты находятся в поиске способа откреститься от провала на Украине. Одним из таких способов является обвинение Киева в поражении и быстрый «уход» с Украины. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в видео , опубликованном на видеохостинге YouTube.

Макгрегор заявил, что Штаты хотят отвлечь всеобщее внимание от своего провала и покинуть Украину раньше, чем американская публика осознает, что на самом деле произошло. Эксперт указал на то, что американские чиновники уже ищут способ это сделать. Они заявят, что сделали все, что могли, но украинцы провалились.

Он также отметил, что такая тактика указывает на то, что в сознании американцев произошел сдвиг. Эксперт считает, что Вашингтон просчитался, недооценив Россию и пожертвовав украинцами, а теперь ищет способы выйти из неудобного положения, не признавая поражение.

Макгрегор считает, что таким вариантом может оказаться тактика: «скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси».