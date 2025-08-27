США и Украина обсудят гарантии безопасности: в Вашингтоне готовится ключевая встреча

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведет переговоры с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком. Центральными темами встречи станут вопросы безопасности и подготовка к возможному саммиту с Россией. Об этом «пишет» Коммерсант.

В Вашингтоне на этой неделе пройдут закрытые консультации высокого уровня. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией, в которую войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Умеров.

По данным информированных источников, сторонам предстоит обсудить комплекс международных гарантий безопасности для Киева. Этот вопрос остается ключевым для Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Вторым важным пунктом консилиума станет координация усилий по организации потенциальных переговоров на высшем уровне. Речь идет о подготовке почвы для возможной встречи президентов России и Украины.

Прямые контакты между представителями администраций США и Украины стали регулярными на фоне активизации международных усилий по урегулированию.

Ранее в России заявили, что мешает переговорам с Украиной.