США ограничили инвестиции в китайскую технологическую отрасль
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Американским президентом Джо Байденом был подписан указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая со стороны Соединенных Штатов. Об этом стало известно из заявления, опубликованного Минфином США, сообщает издание ТАСС.
Указ стал реакцией от Штатов на угрозу нацбезопасности со стороны государств, вызывающих у них опасения. В США считают, что подобные страны пытаются создать и применить технологии для слежки и разведки в Соединенных Штатах.
Согласно тексту указа, американский министр финансов получит контроль над объемами инвестиций в технологии Китая. Бизнес обяжут уведомлять о вложениях в технологии из КНР, а некоторые инвестиции будут и вовсе запрещены.
Недавно стало известно о резком сокращении закупок товаров из КНР со стороны Соединенных Штатов. Импорт сократился на 24%, что объясняется натянутыми отношениями между сторонами.