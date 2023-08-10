США ограничили инвестиции в китайскую технологическую отрасль

Американским президентом Джо Байденом был подписан указ об ограничении инвестиций в технологическую отрасль Китая со стороны Соединенных Штатов. Об этом стало известно из заявления, опубликованного Минфином США, сообщает издание ТАСС .

Указ стал реакцией от Штатов на угрозу нацбезопасности со стороны государств, вызывающих у них опасения. В США считают, что подобные страны пытаются создать и применить технологии для слежки и разведки в Соединенных Штатах.

Согласно тексту указа, американский министр финансов получит контроль над объемами инвестиций в технологии Китая. Бизнес обяжут уведомлять о вложениях в технологии из КНР, а некоторые инвестиции будут и вовсе запрещены.

Недавно стало известно о резком сокращении закупок товаров из КНР со стороны Соединенных Штатов. Импорт сократился на 24%, что объясняется натянутыми отношениями между сторонами.