США отказали дипломатам из РФ в поездке на церемонию памяти советских летчиков

Представители США вновь не разрешили российским дипломатам посетить Элизабет-Сити для участия в церемонии возложения венков в память о советских лётчиках, погибших 80 лет назад. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне в своих социальных сетях.

В субботу, 11 января, в Элизабет-Сити состоялась мемориальная церемония, на которой российские соотечественники почтили память о погибших в годы Второй мировой войны. В воду были опущены алые гвоздики. Посольство отмечает, что отказ Вашингтоном российским дипломатам присутствовать там — стало символом нежелания местных политических элит помнить о сотрудничестве между Россией и США в годы войны.

«Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в заявлении дипломатического представительства РФ.

В этот день, 11 января, исполнилось 80 лет со дня трагической гибели советских пилотов, участвовавших в секретной операции «Зебра». Они перегоняли из Соединённых Штатов в Советский Союз гидросамолёты типа «Каталина».

В результате авиакатастрофы, произошедшей при взлёте с реки Паскотанк в штате Северная Каролина, погибли четверо лётчиков.