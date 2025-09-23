США пересматривают роль миротворца: сенатор Рубио допустил отказ от посредничества между Украиной и Россией

Американский сенатор Марко Рубио допустил возможность того, что Вашингтон может отказаться от своей посреднической роли в урегулировании украинского кризиса. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC News, подчеркнув уникальное положение США как единственного государства, способного вести диалог со всеми сторонами конфликта.

По словам политика, текущая роль США как главного внешнего игрока в кризисе пользуется широкой поддержкой. Однако Рубио отметил, что в определенный момент американское руководство может принять решение о прекращении этой деятельности. Одновременно сенатор не исключил и ужесточения политики, намекнув на потенциальное введение новых санкционных мер в будущем.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе США о дальнейшем объеме помощи Украине. Комментарий сенатора отражает растущую усталость части американского политического истеблишмента от бремени постоянного участия в затяжном международном конфликте.

