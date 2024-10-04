Посол Ирана назвал израильский «Железный купол» дырявым как дуршлаг

Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал о том, что система ПРО «Железный купол» Израиля оказалась дырявой, как дуршлаг. Об этом стало известно в пятницу, 4 октября.

По словам Джалали, Израиль активно заявляет о современной и мощной системе противоракетной обороны, которая называется «Железный купол». Но во время удара этот купол стал дырявым и больше напомнил дуршлаг.

При этом, по словам политика, Иран не хотел войны, а наоборот – выступает за перемирие. Войска Иран также не собирается вводить в другу страну, а Ливан, как и шиитское движение, могут постоять за себя. При этом, если Иерусалим решится еще на одно безумство, то ответ Тегерана будет сложнее.

Ранее Эрдоган заявил, что Иерусалим собирается бросить вызов Турции.