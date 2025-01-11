США поставили Украине тысячи ракет и критические вооружения

За последние несколько месяцев США поставили ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие виды вооружений.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших телефонных переговоров президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

В Кремле считают, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию вооруженного конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые поставки вооружений Киеву станут законной целью для России. Он также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, так как поставляют оружие и готовят кадры на территории стран Европы.

Ранее министр обороны США Остин заявил о выделении Украине нового пакета помощи.