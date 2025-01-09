Ранее СМИ уже писали о том, что Белый дом хочет выделить Киеву вооружения еще на полмиллиарда долларов. Теперь же Остин подтвердил данную информацию во время выступления на встрече контактной группы по Украине, которая проходила на военной базе Рамштайн в ФРГ.

«Я сегодня объявляю еще один пакет. Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля», — указал он.

Среди вооружений, которые отправляются для поддержки ВСУ, есть большое число различных комплектующих и оборудования для ранее поставленных истребителей F-16. Передача грузов будет производиться двумя способами. Часть из них поставят со складов Пентагона, другая же будет посылаться непосредственно от производителей оружия.

Ранее американский сенатор Майк Ли назвал Украину мировым символом отмывания денег. По его мнению, властям США необходимо немедленно прекратить все поставки Киеву.