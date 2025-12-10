США предложили Украине «корейский сценарий»: демилитаризованная зона вдоль линии фронта

США предложили создать демилитаризованную зону на Украине в рамках своего плана мирного урегулирования. Эта идея была изложена в документах, направленных Киеву. Об этом сообщает The Washington Post.

Вашингтон в рамках своего плана урегулирования предложил создать на Украине демилитаризованную зону. По данным источников, она должна пролегать вдоль всей будущей линии прекращения огня. Согласно плану, за ней будет находиться обширная территория, где окажется под запретом использование тяжелого вооружения.

Именно этот вариант был представлен Украине в трех документах, составляющих американский мирный план. Как отмечают собеседники, предложенная схема напоминает «корейскую модель» — демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, существующую с 1953 года.

Первоначальный 28-пунктный план США вызвал критику со стороны Киева и европейских партнеров. После серии консультаций, в том числе в Женеве и во Флориде, документ был доработан с учетом позиций сторон.

Ранее сообщалось о том, что Трамп дал Зеленскому срок на решение по мирному соглашению.