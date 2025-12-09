К Рождеству: Трамп дал Зеленскому «дни» на решение по мирному соглашению

Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому крайне сжатые сроки для принятия решения по предложенному американской стороной мирному соглашению, надеясь урегулировать конфликт к Рождеству.

Американский президент Дональд Трамп, судя по данным издания Financial Times, перешел к тактике жесткого давления на украинского лидера. Согласно информации источников газеты, он выделил Владимиру Зеленскому буквально несколько дней на то, чтобы принять принципиальное решение по представленному мирному плану.

Основная цель Вашингтона, как отмечает FT, — добиться договоренностей по урегулированию конфликта уже к предстоящему Рождеству. Такие сроки создают для Киева ситуацию сложного выбора, фактически предлагая согласиться на условия, которые, вероятно, потребуют значительных уступок.

Конкретные детали предложенного соглашения пока не разглашаются. Однако сам факт ультимативного подхода со стороны ключевого союзника свидетельствует о резком изменении стратегии. Эксперты полагают, что Трамп, стремясь к быстрой внешнеполитической победе, готов пожертвовать долгосрочными интересами Киева.

Ранее Зеленский заявил о готовности к выборам на Украине.