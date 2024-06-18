США приостановили соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения

Американский Минфин официально проинформировал Россию, что США в одностороннем порядке приостанавливают соглашение с Москвой об избежании двойного налогообложения. Напомним, документ на указанную тему был подписан странами в Вашингтоне еще в 1992 году.

По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, распоряжение о приостановке соглашения начнет действовать через месяц с 16 августа 2024 года. В Минфине США подчеркнули, что все может измениться, если Москва или Вашингтон примут иное решение.

Также в американском Минфине прокомментировали возможную передачу Киеву доходов от замороженных активов России. Там подчеркнули, что считали и продолжают быть уверенными в том, что это не является воровством, как полагает Москва.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у Вашингтона якобы имеются некие юридические основания для изъятия доходов от российских активов в пользу Киева. Она уточнила, что между Москвой и Вашингтоном ведется борьба силы воли, а воровства здесь нет вовсе.