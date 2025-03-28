Трамп выразил надежду на хорошие отношения с Канадой после введения пошлин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в том, что из-за увеличения пошлин отношения США с Канадой и другими государствами останутся прежними. Об этом политик рассказал во время общения с журналистами.

Трамп выразил убеждение в том, что отношения с Канадой и другими странами, как и прежде, будут очень хорошими. При этом он упрекнул их в неподобающем отношении к США.

«Большинство стран, я думаю, со мной согласятся, многие извинялись за то, что использовали нас», — сказал Трамп сотрудникам СМИ.

Кроме того, он пообещал «абсолютно» точно сдержать до этого данное обещание и с 2 апреля ввести дополнительные пошлины на зарубежные товары. При этом телефонный разговор с премьером Канады Марком Карни глава Штатов охарактеризовал словосочетанием «очень хороший».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Трамп серьезно настроен на присоединение Гренландии к США.