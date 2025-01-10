США ввели новые ограничения против Венесуэлы и подняли награду за президента Мадуро

Соединенные Штаты внесли в список санкций новые ограничения против Венесуэлы, а также подняли награду за арест президента этой страны Николаса Мадуро до 25 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС.

В отношении ряда лиц из правительства Венесуэлы введены персональные ограничения. Они также коснулись руководителей компаний PDVSA и Conviasa.

«Мы вводим новые визовые ограничения в отношении лиц, связанных с Мадуро, которые несут ответственность за подрыв электоральных процессов и за репрессии», — указал представитель администрации американского президента.

Он заявил, что все эти санкции поддержаны Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Также повышена награда за Мадуро и его министра внутренних дел Диосдадо Кабельо. За каждого США готовы выплатить по 25 млн долларов. Америка добавила к ним еще и министра обороны Владимира Падрино, за его задержание будет выплачено 15 млн долларов.

В то же время Мадуро уже в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. Сегодня, 10 января, состоялась церемония его инаугурации. Он принес соответствующую присягу, после чего на него надели президентскую ленту. Венесуэльский лидер уже пообещал, что первым же делом займется созданием специальной национальной и международной комиссии для проведения конституционной реформы.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле создан новый национальный орган управления интегральной обороной. Он будет защищать конституцию и суверенитет страны в условиях растущих внешних угроз.