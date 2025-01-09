В Венесуэле появился орган управления обороной для защиты конституции и суверенитета
Мадуро учредил орган управления обороной для защиты конституции и суверенитета
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового национального органа управления интегральной обороной, который получил название Oddi.
Во время выступления глава государства отметил, что основной целью этого органа стала защита конституции и суверенитета страны в условиях растущих внешних угроз. Его слова приводит РИА Новости.
«Это будет исполнительный орган Совета национальной безопасности, который будет находиться под командованием главнокомандующего ФАНБ и президента республики», — подчеркнул Мадуро.
Он отметил, что существуют реальные угрозы со стороны США и их союзников, которые, по его словам, финансируют антигосударственные силы. Среди них он выделил уходящее правительство США и фашистские крайне правые группировки.
Мадуро отметил, что создание Oddi вписывается в контекст боливарианской идеи Уго Чавеса о национальной безопасности, которая предполагает всестороннее взаимодействие между государственными структурами и народом. Это сотрудничество направлено на соблюдение принципа совместной ответственности за свободу, демократию и безопасность страны.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием разрешение Запада на удары ВСУ вглубь российской территории.