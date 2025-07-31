США ввели самые внушительные за семь лет санкции против Ирана, затрагивающие местную элиту

Правительство Соединённых Штатов Америки во главе с Дональдом Трампом, президентом США, приняло решение о введении наиболее значимых на данный момент ограничительных мер в отношении Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов США.

Согласно информации от источника, под действие новых ограничений подпадают более 50 физических и юридических лиц, имеющих отношение к Мохаммеду Хоссейну Шамхани, сыну советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

«Эти санкции знаменуют собой самую крупную эскалацию санкций против Тегерана с момента возвращения президента Дональда Трампа в начале этого года», — приводится в сообщении Bloomberg.

Автор статьи подчеркивает, что эти меры направлены на защиту интересов Америки. Они нацелены на элиту иранского режима, которая извлекает выгоду, в то время как Тегеран представляет угрозу для безопасности США.

Ранее сообщалось, что Иран может взять у Подмосковья земли в аренду.