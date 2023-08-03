США ввели санкции против нескольких институтов РАН. Так, в черный список Вашингтона попали Институт общей физики, Казанский научный центр и Институт физики твердого тела, следует из опубликованного в четверг, 3 августа, документа Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Кроме того, из санкционного перечня Соединенных Штатов пропала яхта Addiction, которая принадлежит российскому предпринимателю Сергею Адоньеву и ходит под флагом Мальты.

Институт твердого тела РАН повторно попал в санкционной список Вашингтона. Ранее в отношении учреждения США уже вводили санкции в сентябре 2022 года. Тогда институт обвинили в нарушении американского режима экспортного контроля в отношении Москвы. Также Институт твердого тела РАН находится под санкциями Европейского союза.

В мае 2023 года США также ввел санкции против российских ВУЗов. В черный список попали учреждения, которые обучают специалистов нефтегазовой отрасли. В частности, Вашингтон ввел санкции против Горного университета в Петербурге, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика Михаила Миллионщикова и Альметьевского государственного нефтяного института.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада, в частности ЕС и США, активно вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Так, в санкционных списках есть президент России Владимир Путин, а также министры и деятели культуры.

Ранее российские банки также отключили от международной системы SWIFT из-за санкций в отношении российского банковского сектора.

Путин неоднократно называл шаги Запада беспрецедентными, но заявлял, что Россия сможет преодолеть любые ограничения.