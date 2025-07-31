США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей

По словам министра торговли США Говарда Латника, Вашингтон достиг торговых договоренностей с Таиландом и Камбоджей. В начале июля администрация президента США уведомила несколько стран, включая упомянутые Таиланд и Камбоджу, о планах увеличить таможенные пошлины на их продукцию с 1 августа.

Латник в интервью Fox News рассказал, что президент США Дональд Трамп, по сути, выступил посредником в урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом.

Он отметил, что Трамп интенсивно вел телефонные переговоры с обеими сторонами, в результате чего в понедельник было объявлено о перемирии. Министр подчеркнул, что сразу после этого США заключили торговые соглашения с обеими странами.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил в понедельник, что после переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в полночь по местному времени.

Ранее сообщалось, что Таиланд снова обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня на границе.