Стали известны результаты экспертизы причины смерти Владлена Татарского

Результаты судебно-медицинской экспертизы гибели военного корреспондента Владлена Татарского показали, что смерть журналиста наступила мгновенно – в результате взрыва. Данные озвучили в Первом западном окружном военном суде в понедельник, 11 декабря, сообщают РИА Новости .

«Смерть Фомина наступила от взрывной травмы – прямая причинно-следственная связь», – следует из результатов проведенного исследования.

Государственный обвинитель сообщил, что у Татарского установили комбинированную травму тела. У военкора в результате взрыва произошло кровоизлияние в мозг и ухо. У него было полностью разрушено правое глазное яблоко и повреждена левая глазница. На голове зафиксированы множественные осколочные ссадины и ожоги.

Настоящее имя Владлена Татарского – Максим Фомин. Военкор регулярно сообщал в своих соцсетях о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года на собственном творческом вечере, где он презентовал свою книгу «Есть такая профессия военкор». На мероприятие пришла девушка, которая подарила ему статуэтку, в которой была заложена бомба. Видео со взрывом было опубликовано в социальных сетях.

Позже была задержана та самая девушка, которая принесли бюст Татарскому. Ею оказалась гражданка РФ Дарья Трепова*. Она получила за убийство военкора от украинских кураторов более 130 тысяч рублей в криптовалюте.

В ноябре во время судебного процесса Трепова* частично признала свою вину. Она утверждала, что не знала о заложенном в статуэтке взрывном устройстве.

*внесена в список террористов и экстремистов РФ