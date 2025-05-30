Стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым
Трамп дерзко ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым
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В пятницу, 30 мая, старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси обратился к президенту США Дональду Трампу с вопросом об урегулировании конфликта на Украине, сказав при этом, что "вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным".
Трамп тут же парировал "Зеленский тоже очень упрямый".
Также американский лидер добавил, что он хорошо знаком с Владимиром Путиным, и что они с ним через многое прошли.
Глава Белого дома имел в виду сообщения о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которые оказалась недостоверными.
Трамп обратился к изданиям New York Times и Washington Post с призывом вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в выборы в США. В настоящее время в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям.
Ранее сообщалось о том, что Трамп рассказал о будущем Маска в Белом доме.