Стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым

В пятницу, 30 мая, старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси обратился к президенту США Дональду Трампу с вопросом об урегулировании конфликта на Украине, сказав при этом, что "вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным".

Трамп тут же парировал "Зеленский тоже очень упрямый".

Также американский лидер добавил, что он хорошо знаком с Владимиром Путиным, и что они с ним через многое прошли.

Глава Белого дома имел в виду сообщения о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которые оказалась недостоверными.

Трамп обратился к изданиям New York Times и Washington Post с призывом вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в выборы в США. В настоящее время в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям.

Ранее сообщалось о том, что Трамп рассказал о будущем Маска в Белом доме.