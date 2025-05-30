Трамп рассказал о будущем Маска в Белом доме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал будущее американского бизнесмена Илона Маска, недавно объявившего об уходе с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). На пресс-конференции в Белом доме, президент отметил, что Маск не уходит из его администрации навсегда.

Ранее основатель Space X заявил, что его срок на посту государственного служащего подходит к концу. Он поблагодарил Трампа за возможность позитивно повлиять на политику США, а также сократить расходы американского правительства.

«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом <...>, он будет приходить и уходить», — отметил глава Соединенных Штатов.

Он добавил, что результаты деятельности Маска, связанные в том числе и с инновационными проектами, станут очевидными уже через год или два.

Сам Маск подтвердил свою приверженность работе с Трампом и заверил, что продолжит регулярно приезжать в Белый дом. Он намерен оставаться другом и советником президента, а также участвовать в реализации новых инициатив.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, на чем сфокусируется Илон Маск после ухода из политики.