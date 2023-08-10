Стало известно, когда прокуратура США хочет начать суд над Трампом

Прокуратура США предлагает начать суд над экс-президентом страны Дональдом Трампом 2 января 2024 года. Согласно данным РИА Новости , заседания будут связаны с обвинениями в штурме Капитолия два с половиной года назад.

Также американское гособвинение оценивает длительность судебного процесса довольно оптимистично – он может занять от четырех до шести недель.

Напомним, что в августе текущего года Трамп уже предстал перед судом по новым пунктам обвинения в штурме Капитолия – присяжные согласились, что он устроил сговор, чтобы обмануть страну, а также прав, и вмешивался в официальные процедуры.