Стало известно, когда прокуратура США хочет начать суд над Трампом
Фото: [©Юки Ивамура/РИА Новости]
Прокуратура США предлагает начать суд над экс-президентом страны Дональдом Трампом 2 января 2024 года. Согласно данным РИА Новости, заседания будут связаны с обвинениями в штурме Капитолия два с половиной года назад.
Также американское гособвинение оценивает длительность судебного процесса довольно оптимистично – он может занять от четырех до шести недель.
Напомним, что в августе текущего года Трамп уже предстал перед судом по новым пунктам обвинения в штурме Капитолия – присяжные согласились, что он устроил сговор, чтобы обмануть страну, а также прав, и вмешивался в официальные процедуры.