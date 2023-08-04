Стало известно, когда в Петербурге откроется визовый центр Китая

Дипмиссия в своем официальном канале сообщила. что визовый центр Китая в Санкт-Петербурге будет открыт 8 августа. Этот центр будет уполномочен принимать документы и выдавать визы.

В том числе, в этом визовом центре можно будет подать заявление на визу, отдать все документы и предоставить биометрию, оплатить и уже потом визу получить, сообщают в генконсульстве.

Такой центр будет расположен в дома 26А по Литейному проспекту, и подать там заявление можно с 9 утра до 15 часов дня.