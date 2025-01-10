Стало известно, о чем говорили Трамп и Обама на похоронах Картера

Во время церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером избранный президент Дональд Трамп и бывший американский лидер Барак Обама вели беседу.

О чем говорили политики, в интервью New York Post (NYP) рассказал профессиональный чтец по губам Джереми Фриман.

По словам эксперта, Трамп сказал Обаме, что им нужно «найти тихое место», чтобы обсудить «важный вопрос».

Также переводчик сказал, что Трамп и Обама, скорее всего, обсуждали международные соглашения.

В процессе разговора Трамп наклонился к Обаме и сказал: «Я вышел из этого. Это условия. Вы можете себе это представить?»

Ранее сообщалось о том, что власти Гренландии захотели обсудить с Трампом сотрудничество в сфере бизнеса.