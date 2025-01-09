Гренландия ждет от администрации Трампа предложений для сотрудничества

По словам главы МИД Гренландии Вивиан Мотцфельд, власти готовы обсуждать с администрацией избранного президента США предложения о сотрудничестве как в сфере добычи полезных ископаемых, так и бизнеса. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, несколько дней назад Трамп уже заявлял, что хочет, чтобы Гренландия стала частью США, и приложит для этого все усилия. На это премьер Муте Эгеде отметил, что остров продаваться не будет. Но сейчас стало известно, что Гренландия собирается обсуждать с США и избранным президентом Трампом возможности для сотрудничества, а также ждет установления контакта по этим вопросам.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже давал Дональду Трампу совет о том, как можно «прибрать к рукам» Канаду и Гренландию.