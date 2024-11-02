Стало известно, с чего началось сотрудничество Трампа и Маска

Общение и сотрудничество Дональда Трампа и Илона Маска между собой началось с сообщения изобретателя о роли досрочного голосования. Такую версию изложила газета The New York Times .

Ранее Трамп призывал своих сторонников не голосовать на выборах досрочно. Это продолжалось до апреля. Затем ему пришло сообщение от Маска.

«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — указал тот.

Сначала сам бизнесмен не был уверен, что Трамп получил его послание. Но затем, практически в тот же вечер, политик сменил тональность и стал говорить, что отдать свой голос заранее — это хороший вариант. С тех пор между двумя этими людьми сложился тесный союз. По утверждению журналистов, Маск вложил в комитет Трампа уже порядка 120 млн долларов. Особенно он стремится помочь экс-президенту набрать популярность в колеблющихся штатах. Он направляет туда агитаторов, а также сборщиков подписей.

Ранее российский сенатор Пушков заявил, что в случае победы в выборах Харрис демократы расправятся с Илоном Маском за его помощь Трампу. В частности, миллиардеру может грозить высылка из США из-за нарушения миграционных законов.