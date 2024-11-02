Стало известно, с чего началось сотрудничество Трампа и Маска
NYT: сотрудничество Трампа и Маска началось с сообщения
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Общение и сотрудничество Дональда Трампа и Илона Маска между собой началось с сообщения изобретателя о роли досрочного голосования. Такую версию изложила газета The New York Times.
Ранее Трамп призывал своих сторонников не голосовать на выборах досрочно. Это продолжалось до апреля. Затем ему пришло сообщение от Маска.
«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — указал тот.
Сначала сам бизнесмен не был уверен, что Трамп получил его послание. Но затем, практически в тот же вечер, политик сменил тональность и стал говорить, что отдать свой голос заранее — это хороший вариант. С тех пор между двумя этими людьми сложился тесный союз. По утверждению журналистов, Маск вложил в комитет Трампа уже порядка 120 млн долларов. Особенно он стремится помочь экс-президенту набрать популярность в колеблющихся штатах. Он направляет туда агитаторов, а также сборщиков подписей.
Ранее российский сенатор Пушков заявил, что в случае победы в выборах Харрис демократы расправятся с Илоном Маском за его помощь Трампу. В частности, миллиардеру может грозить высылка из США из-за нарушения миграционных законов.