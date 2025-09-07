В зарубежных СМИ вышла статья, где утверждается, что Запад, по сути, использует Украину для ослабления России, затягивая конфликт. Это мнение подкреплено заявлениями отставных военных, намекающих на то, что цель Запада — не мир, а сдерживание российской мощи. Об этом также сообщает The Daily Mail.

В британской газете DM появилась статья, в которой утверждается, что Запад использует Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Ее автор, Питер Хитченс, ссылается на заявления высокопоставленных отставных военных.

Он обратил внимание на интервью бывшего главы вооруженных сил Британии, юриста Тони Радакина, которое тот дал Би-би-си. По словам журналиста, Радакин сказал, что Великобритания помогает Украине, чтобы она могла продолжать боевые действия и наносить ущерб России.

Хитченс интерпретирует это заявление как подтверждение того, что Запад на самом деле не стремится к миру. Он считает, что главная цель западной политики — не допустить усиления России. Публицист подчеркивает, что, по его мнению, именно поэтому конфликт на Украине может затянуться на годы.

Ранее дрон с краской атаковал посольство РФ в Швеции, залетев в бесполетную зону.