Стандарты клиентоцентричности будут внедрять в Рязанской области
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Стандарты клиентоцентричности станут внедрять в Рязанской области в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей». Об этом сообщает 7info со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Юлию Швакову.
Отмечается, что в данном проекте участвуют все сферы деятельности каждого органа власти.
Уточняется, что в министерствах и ведомствах Рязанской области будут разработаны «дорожные карты».