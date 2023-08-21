Стандарты клиентоцентричности будут внедрять в Рязанской области

Политика

Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]

Стандарты клиентоцентричности станут внедрять в Рязанской области в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей». Об этом сообщает 7info со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Юлию Швакову.

Отмечается, что в данном проекте участвуют все сферы деятельности каждого органа власти.

Уточняется, что в министерствах и ведомствах Рязанской области будут разработаны «дорожные карты».  

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